«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano tre nuovi casi positivi, dei quali due trattati a domicilio». Lo riferisce la Asl di Latina, nel consueto bollettino sui contagi da Covid 19

«I casi sono distribuiti nei comuni di Aprilia (2) e Latina (1). Non si registrano nuovi decessi»

Salgono così a 657 i casi dall'inizio dell'emergenza, la prevalenza è di 11,42 ogni 10.000 abitanti, i guariti sono finora 539, 37 i deceduti. Restano attualmente positivi 81 pazienti, 40 ricoverati (nessuno in terapia intensiva) e 40 a domicilio.

«Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione -e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone,al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza».



