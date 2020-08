Coronavirus, l'altalena dei contagi: oggi zero casi in provincia di Latina

«Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi». E' la buona notizia che arriva dalla Asl di Latina nel bollettino diffuso oggi. Dopo il boom di ieri, quindi, si registra una vera e propria altalena dei contagi.

Restano 654 i positivi al Covid 19 da inizio pandemia, con una prevalenza di 11,37 ogni 10.000 abitanti, sono finora 538 i guariti e 37 i deceduti. Gli attualmente positivi sono 79, 40 dei quali a domicilio.

« Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione -e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone,al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza».

