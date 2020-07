Coronavirus, nuovi contagi per il settimo giorno consecutivo: due casi a Latina e Aprilia

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi». Lo ha comunicato la Asl di Latina nel bollettino numero 124. L'emergenza coronavirus non è finita: sono stati undici i nuovi casi riscontrati negli ultimi sette giorni. Per trovare una sequenza peggiore bisogna andare indietro fino al 25 aprile, quando a Latina non c'era ancora mai stato un giorno senza nuovi contagi.

«La positività di uno dei due nuovi casi - spiega la Asl - era stata notificata ieri alla Regione Lazio, ma come paziente non residente poiché le informazioni in nostro possesso erano tali. A seguito di accertamenti successivi, ottenuti in tarda serata di ieri, è stato possibile appurare che, in realtà, il paziente in questione è residente in provincia di Latina e, pertanto, da inserire nel bollettino che, si ricorda, riguarda solo ed esclusivamente i pazienti residenti». I due nuovi contagiati sono distribuiti nel comune di Latina e nel comune di Aprilia. Uno dei due casi è la moglie di uno dei contagiati dell'altro giorno: i coniugi si erano recati a Milano per una visita e al ritorno hanno manifestato i sintomi del covid 19. Al momento in provincia di Latina non si registrano nuovi decessi. I casi totali sono 572. I guariti restano 504. Mentre i pazienti attualmente positivi salgono a 32, di questi 18 vengono curati a casa e 14 sono ricoverati in ospedale. Altro elemento questo che conferma la criticità della situazione: ha ripreso a salire non solo il numero dei contagiati (eravamo arrivati a 26 ora sono 32) ma anche quello dei ricoverati (erano 13, ora sono 14) e delle persone curate a casa (erano 16 ora sono 18). Sono numeri che devono far riflettere. L'unico dato confortante è che nessuno dei pazienti ricoverati si trova in Terapia intensiva.

