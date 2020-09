Coronavirus, a Latina altri 12 casi: attualmente positivi salgono a 222

Non si fermano i nuovi contagi in provincia di Latina. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 12 nuovi casi positivi» ha appena comunicato il bollettino della Asl pontina. Di questi «dieci sono trattati a domicilio». I nuovi positivi sono stati individuati in sette diversi comuni. «Sono distribuiti - spiega l'azienda sanitaria - nei Comuni di Aprilia (2), di Fondi (3), di Formia (1), di Latina (2), di Prossedi (2), di Terracina (1) e di Santi Cosma e Damiano (1)».

Unico dato positivo il fatto che non si registrano nuovi decessi (37 il numero totale). Complessivamente i casi totali sono saliti a 809, mentre l'indice di prevalenza continua a salire ed è arrivato a 14,06. Ad oggi i guariti sono 550, mentre sono attualmente positivi 222 persone. Di questi 173 vengpono curati a domicilio mentre 47 sono i pazienti ricoverati: una ventina a Latina gli altri in strutture Covid della Regione Lazio.

La Asl avvisa «che nella giornata di domenica 6 settembre p.v. il servizio di "drive-in" per l'effettuazione dei tamponi, sito presso l'ospedale S.M. Goretti di Latina, chiuderà alle ore 14.00» e raccomanda «vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza».

Il sindaco di Prossedi, Angelo Princivero, ha rassicurato la cittadinanza con un messaggio su Fb: «Nella giornata di oggi, ci è giunta comunicazione che anche nella nostra cittadina sono stati riscontrati due casi positivi al COVID-19 - Le persone non presentano sintomi e seguiranno tutte le indicazioni della Asl previste in questi casi. In questo momento il primo pensiero è rivolto ai nostri concittadini che stanno affrontando questa difficile situazione, a loro vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione. A tutta la cittadinanza chiediamo di mantenere la calma e di continuare a rispettare le regole di prevenzione più volte comunicate: mantenimento della distanza interpersonale, pulizia costante delle mani, evitare in qualunque occasione assembramenti, utilizzare la mascherina quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro».



