Si allunga la scia dei positivi al Covid-19 dopo il rientro dalle vacanze. Nella giornata di ieri in provincia di Frosinone sono stati registrati altri sei casi, tra i quali c’è anche un bambino di 5 anni. Come avvenuto negli ultimi 20 giorni sono tutti sintomatici. I territori di residenza dei nuovi positivi sono: Picinisco, Anagni (2 casi), Piedimonte San Germano (2 casi) e Sora, tutti di un’età compresa tra i 5 e i 66 anni. Tre casi sono da link da rientro dalla Puglia e dall’Albania, gli altri tre sono collegati a casi, sempre da rientro, ma già noti e isolati. Tutti i positivi nelle ultime 24 ore sono i risultati dei tamponi eseguiti nelle postazioni drive-in di Frosinone e Cassino, ma anche delle pre-ospedalizzazioni, per un totale di 700 prelievi. Con i positivi di ieri il totale in Ciociaria arriva a 156. Numeri della nuova emergenza legata alla pandemia da Covid-19 che, però, nell’ultima settimana hanno fatto registrare un rallentamento rispetto alla settimana dal 23 al 30 agosto quando c’è stato il picco dei 70 casi in sei giorni.La fase di prevenzione rimane alta e in Ciociaria rimangono attive le tre postazioni drive-in. Nel Capoluogo è attiva una postazione in Via Michelangelo (vicino Stadio Stirpe e Conservatorio Licinio Refice), aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. A Sora c’è la postazione presso l’ospedale Santissima Trinità ed è attiva nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) dalle 9 alle 13. A Cassino, il calendario prevede tamponi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.Ma a 10 giorni dall’avvio dell’anno scolastico si continua con i test sierologici al personale della scuola. Sinora alla chiamata ha risposto il 50 percento delle persone invitate, vale a dire circa 6 mila tra insegnanti, dirigenti e personale amministrativo e ausiliario.Tra le 6 mila persone 59 sono risultate positive al test sierologico, ma negative al tampone. Ciò vuol dire che, nel recente passato, sono state infettate dal Coronavirus, ma in maniera asintomatica. In un solo caso c’è stata anche la positività al tampone ed è scattato l’isolamento domiciliare.A livello regionale, su oltre 11 mila tamponi sono stati registrati 154 casi di questi 111 sono a Roma ( tra cui un decesso), il restante nelle province.Oltre ai tamponi al rientro nei singoli territori di residenza, l’unità di crisi della Regione Lazio, ha attivato anche un rigido controllo all’arrivo negli aeroporti.Presso lo scalo di Fiumicino, in particolare, ieri sono stati individuati due nuovi casi positivi e si tratta di un cittadino italiano e uno spagnolo di rientro dalla Spagna. Quattro i nuovi casi positivi individuati all'aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino italiano e due spagnoli provenienti da Madrid (Spagna) e uno indiano proveniente da Atene (Grecia).“Da inizio attività -hanno spiegato dalla Regione - i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 189, confermati successivamente dal test molecolare”.