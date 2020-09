Restano sette Comuni senza contagi, mentre in tre si concentrano oltre la metà dei casi di Covid da quando è iniziata l'emergenza in provincia di Latina. A ormai sei mesi da quando il coronavirus ha fatto la sua comparsa nel territorio pontino si possono analizzare alcuni dati, legati anche alla risalita degli ultimi giorni.

Quella che riguarda, ad esempio, Aprilia, Fondi e Latina. Non è un caso, perché in questi tre centri ci sono state la metà delle notifiche di positivi e ancora adesso restano osservate speciali. Il che non significa che rischiano la chiusura, ma che occorre mantenere alta la guardia. Qui come altrove.

Ad esempio a Minturno - risalito negli ultimi giorni, dopo aver fatto registrare il primo caso assoluto in provincia, benché proveniente dal nord Italia - o Santi Cosma e Damiano che ha seriamente rischiato la zona rossa. Il motivo? Un boom di casi tutti insieme, un indice di prevalenza vicino a 30 (e oltre 10 si chiude) ma per fortuna due link familiari tenuti sotto osservazione. Cosa che ha evitato il peggio.



Vedi anche > Coronavirus Lazio, mappa del virus: nessun malato in 156 Comuni

Ma torniamo ai numeri. Latina ha avuto da inizio pandemia 186 positivi, segue Aprilia con 134 e poi Fondi con 123. Rispettivamente rappresentano 23,33, 16,51 e 15,43%

Tutti gli altri centri della provincia sono al di sotto del 5% di contagi da inizio pandemia, esclusa Terracina che con 47 casi sfiora il 5,9%. Per quanto riguarda i dati assoluti oltre i 30 contagi ci sono Formia (33) e Cisterna (31), subito dopo Sezze ( 28), quindi 27 a Minturno, 21 a Sabaudia e Santi Cosma e Damiano. Sotto le due decine Priverno (19, ma ha inciso fortemente il cluster della dialisi) Itri (16) Gaeta e Pontinia (14 tutte e due), Sermoneta (13). Sotto i dieci casi tutti gli altri, con sette centri che possono vantarsi di non avere conosciuto proprio il Covid 19.

Sono a zero casi Campodimele, Ponza, Prossedi Roccamassima, Roccasecca, Sonnino e Ventotene. Un record di non poco conto, mentre quando l'emergenza sarà finita statistici specilizzati in sanità ed epidemiologi avranno una mole di dati su cui lavorare per provare a comprendere anche come si è mosso il virus in provincia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA