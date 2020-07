Bufera nel consiglio comunale di ieri a Cisterna, riunito in seconda convocazione alle 10.30 e terminato alle 18. Dopo il pressing dell’opposizione sono stati rinviati i punti salienti della seduta: l’approvazione del Rendiconto di gestione, le variazioni di Bilancio e la riqualificazione del sito industriale ex Manifatture del Circeo sulla Pontina. In virtù del rinvio per problemi tecnici legati alle tempistiche e per «i gravi errori commessi» l’assessore al Bilancio Gildo Di Candilo ha rimesso nelle mani dello stesso sindaco la sua delega e al termine dell’estenuante seduta anche il sindaco Mauro Carturan ha anticipato pubblicamente le sue dimissioni. Ritirati anche i punti legati alle variazioni di Bilancio, si è passati ad esaminare e approvare il Regolamento per l’arredo esterno delle attività commerciali, i cosiddetti gazebo in centro, spiegato in aula dal consigliere comunale Mauro Contarino. Incentrati sull’urbanistica i punti 9 e 10 all’ordine del giorno, sulle disposizioni per il cambio di destinazione d’uso e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Quando ormai si era fatto pomeriggio, sempre l’assessore l’Urbanistica Renato Campoli, ha relazionato sulle controdeduzioni dell’Ente relative al progetto privato della società Giafra di riqualificazione e recupero del sito industriale dismesso delle ex Manifatture del Circeo che prevede la realizzazione di un parco commerciale e di un parco naturalistico. Dopo i duri attacchi dell’opposizione, il sindaco Mauro Carturan ha annunciato di non voler continuare in questo clima polemico e ha anticipato la sua intenzione di dimettersi. Anche il punto 11 sulla riqualificazione del sito industriale è stato rinviato dopo le pesanti dichiarazioni del consigliere Del Prete che ha sottolineato presunte irregolarità e illegittimità della richiesta della Giafra. Gli atti finiranno in Procura.

«Ho chiesto al Segretario generale – ha dichiarato Carturan – di fornirmi le trascrizioni dell’intervento. Farò vagliare attentamente ai miei avvocati queste sue dichiarazioni per capire se ci sono gli estremi per una querela. Se si è trattata solo di una polemica politica, è stata tra quelle più infime e becere che io abbia mai ascoltato».

