Incidente sulla tangenziale a Cisterna, feriti in ospedale

Incidente tra due auto questa mattina presto intorno alle 7 a Cisterna sulla tangenziale Appia. Due vetture, una Renault e una Mazda si sono scontrate al centro della carreggiata. La Mazda guidata da una donna dopo lo scontro è carambolata contro il guardrail, mentre la Renault guidata da un uomo si è fermata al lato della strada. Immediato l'intervento delle pattuglie del commissariato di Polizia di Cisterna. Gli agenti hanno regolarizzato il traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro, alla base della quale ci sarebbe l'ipotesi di un colpo di sonno da parte di uno dei due feriti. I sanitari arrivati con un auto medica e due ambulanze hanno prima soccorso l'uomo e la donna e poi effettuato il trasferimento in ospedale. Forti rallentamenti in zona, traffico bloccato durante le operazioni di rimozione e pulizia della strada.