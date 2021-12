Cisl Poste, Daniele Sperlonga eletto segretario provinciale

Daniele Sperlonga è stato confermato segretario generale del Slp-Cisl di Latina, il sindacato dei lavoratori delle Poste. Ad affiancarlo ci saranno Paolo Marotta e Laura De Angelis. Lo ha deciso il, congresso provinciale che si è svolto nei giorni scorsi a Sabaudia, sul tema: « La nostra forza, il vostro futuro. Insieme verso nuove sfide»

Al congresso della Slp Cisl, tenutosi presso l' Hotel Oasi di Kufra, i delegati hanno espresso le proprie preferenze dopo una dibattito che ha visto salire sul palco il segretario generale dell'Ust di Latina Roberto Cecere e uno ad uno i rappresentanti della Segreteria regionale Riccardo Barbati (segretario generale), Luciano Notarianni (segretario aggiunto) ed Eleonora Salvi (segretario organizzativo) e i segretari generali dell'Slp delle provincie: per Roma e Rieti Franco Polverino; per Frosinone Mario Fiscariello; per Viterbo Giuseppe Macrí nonché il rappresentante del Csap nella figura del vice presidente nazionale Eugenio Veneri.

«Gradita è stata la partecipazione dei vertici dell’Azienda che hanno preso parte al congresso con viva attenzione e interesse, intervenendo nel merito durante il dibattito che ha preceduto l’elezione del segretario generale» - si legge in una nota.

«Per affrontare con coerenza e lungimiranza le grandi trasformazioni in essere in Poste e più genericamente del mondo del lavoro tutto, delle politiche attive, occupazionali e amministrative-organizzative dell’intera azienda dobbiamo continuare a lavorare con l'attenzione e la passione che ha permesso all'Slp di avere la maggioranza assoluta all'interno della più grande azienda del Paese» - ha affermato Daniele Sperlonga.