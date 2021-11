Vaccini Moderna, lunedì Poste consegna 10.000 dosi all'ospedale "Goretti"

Il corriere di Poste Italiane per la consegna dei vaccini a Latina. Durante la mattinata di lunedì 22 novembre, Sda Express Courier consegnerà all’ospedale Santa Maria Goretti 10.000 dosi del vaccino Moderna.

«Poste Italiane prosegue il proprio impegno nella distribuzione dei vaccini su tutto il territorio nazionale - si legge in una nota - In questi giorni, infatti, 35 furgoni speciali della flotta di Sda consegneranno in tutta Italia, per conto del Commissariato per l’emergenza sanitaria, 1.468.600 dosi di vaccino Moderna. Oltre al Lazio, i mezzi, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, sono in consegna in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

Nel Lazio, i furgoni di Sda, faranno tappa anche all’ospedale dei Castelli, ad Ariccia, per consegnare 10.000 dosi del vaccino Moderna.