Ciclista travolto sulla Pontina alle porte di Terracina: l'uomo di mezza età è volato sopra l'auto che lo ha investito

Questa mattina, poco prima delle 9, un ciclista è stato travolto da un'autovettura sulla Pontina, nei pressi dell'uscita per San Vito, alle porte di Terracina. L'uomo è stato scaraventato in alto e ha distrutto il parabrezza dell'auto prima di finire a terra dietro l'automezzo: il ciclista, un uomo di mezza età, è stato soccorso dall'ambulanza ma sono anche intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi. Le condizioni dell'uomo sembravano piuttosto serie. L'incidente è avvenuto in un tratto molto pericolso che è spesso teatro di incidenti, a volte anche gravi, in una zona densa di cooperative di lavoratori.

Enormi i disagi al traffico veicolare con la Pontina che, in pieno luglio, in quel tratto è presa d'assalto dai bagnanti che si dirigono al mare in direzione Terracina.

