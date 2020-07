Roma, 21enne travolge e uccide pensionato sulle strisce pedonali e Torvaianica. Poi scappa

Tragico incidente a Roma dove un ragazzo in auto ha travolto e ucciso un pensionato 77enne che attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare delle Meduse, a Torvaianica, sul litorale. Senza fermarsi per prestare soccorso, ha continuato a guidare mentre un'ambulanza trasportava all'ospedale Sant'Anna la vittima, residente a Torvaianica, morta poco dopo.



È successo intorno alle 22 di ieri. La vittima è un siriano, regolare in Italia. Il ragazzo alla guida dell'auto pirata, un 21enne anche lui residente nel comune tra Ostia e Anzio, si è presentato in caserma nella notte: incensurato e risultato negativo all'alcol test e agli stupefacenti, è stato denunciato per omicidio stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA