Un uomo è stato trasportato all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere stato investito mentre era in bicicletta. L'incidente si è verificato in via Vespucci, all'altezza di una rotonda.



Il conducente del veicolo che ha travolto il ciclista è fuggita, a dare l'allarme sono stati altri automobilisti. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'auto pirata, mentre le condizioni dell'uomo per fortuna non sono particolarmente gravi © RIPRODUZIONE RISERVATA