Pastorale sociale, Mirabello nuovo direttore per la Diocesi di Latina

Nuovo direttore per l'ufficio della pastorale sociale della diocesi di Latina. Lo ha nominato il vescovo, Mariano Crociata. Si tratta di Alessandro Mirabello. «Lo ringraziamo per la disponibilità e gli auguriamo buon lavoro accompagnandolo con la nostra preghiera», ha scritto monsignor Crociata nella sua comunicazione, ricordando anche che «l’occasione è propizia per esprimere profonda gratitudine a don Massimo Castagna, che ha svolto lo stesso servizio nell’Ufficio ormai da diversi anni. Anche lui vogliamo ricordare nella preghiera, perché sia sostenuto nel nuovo servizio assunto».

Alessandro Mirabello, 43 anni, è residente a Pontinia. Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università La Sapienza ha perfezionato lo studio frequentando un master sullo sviluppo locale. Successivamente è stato assunto come funzionario presso l’Agenzia delle Entrate, dove attualmente ricopre l’incarico di direttore dell’ufficio territoriale di Latina. È coautore del libro “La riscossione dei tributi”, edito dalla Euroconference Spa nel febbraio del 2010. Nel mondo ecclesiale, dal 1997 è educatore nella parrocchia di Sant’Anna in Pontinia, dal 2001 al 2007 responsabile parrocchiale Azione Cattolica–Giovani; dal 2007 al 2013 è stato presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale. Dal 2000 è componente del Consiglio pastorale parrocchiale. Dal 2008 al 2011 è stato consigliere diocesano adulti di Azione Cattolica. Dal 2011 al 2014 è stato vicepresidente diocesano adulti di Azione Cattolica, mentre dal 2014 al 2020 ha assunto la presidenza diocesana dell’associazione. Dal 2014 ad oggi è componente del Consiglio pastorale diocesano, organismo nel quale dal 2014 al 2019 ha ricoperto l’incarico di segretario. È tra i soci fondatori della cooperativa HabitaTerra, per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

