Sabaudia, carabiniere forestale tenta il suicidio con un colpo di pistola davanti alla scuola di addestramento

Tragedia questo pomeriggio a Sabaudia. Un carabiniere forestale si è sparato davanti il Centro addestramento dei carabinieri, in pieno centro a Sabaudia. L'uomo è stato immediatamente soccorso e i sanitari del 118 stanno tentando di rianimarlo, sul posto è atterrata anche una eliambulanza sul piazzale della scuola. Attoniti i colleghi che erano in servizio con lui questa mattina. La zona è stata transennata e tante persone stanno seguendo in silenzio e a distanza i tentativi dei sanitari.