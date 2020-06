Isola ecologica, la minoranza annuncia la sfiducia al sindaco di Campodimele

Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Campodimele, il paese della longevità. I particolari si conosceranno domani, lunedì 11 giugno, in una conferenza stampa programmata alle 11.30 presso la sede dell’Associazione “Rete Solidale” in via del Porto a Terracina.

Ad annunciare la presentazione è il gruppo consiliare di minoranza “Evviva Campodimele”. «Tale richiesta è motivata da una vicenda che risale al 2017 - spiegano dall'opposizione- quando la stesso sindaco e la giunta approvarono la partecipazione del Comune, insieme a quelli di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia - attraverso un protocollo d’intesa con il Consorzio Industriale per lo Sviluppo del Sud Pontino a un bando della Regione Lazio per la realizzazione di isole ecologiche e/o centro di riuso».

