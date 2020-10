Primo contagiato dopo 7 mesi a Campodimele, il paese dei centenari

Campodimele è rimasto covid freee per quasi 8 mesi. Mai un contagio tra i 606 abitanti. Fino ad oggi. In 230 bollettini della Asl di Latina pubblicati quotidiaamente dall'inizio della pandemia il nome del piccolo comune pontino non era ma comparso. Oggi invece c'è anche il paese dei centenari, infatti, tra i venti comuni della provincia di Latina, con nuovi casi riscontrati. Il sindaco Roberto Zannella è caduto dalle nuvole: «Non vorrei che fosse una persona che è nata a Campodimele ma non vive qui in paese, sto cercando di avere informazioni più precise».

In questi mesi c'è anche chi si è chiesto se vi sia un nesso tra l'assenza di contagi e la longevità degli abitanti del piccolo paese. Probilmente il motivo è più banale: il piccolo paese abbarbicato sui Monti Ausoni non è facilmente raggiungibile e ha una sola strada di accesso, la statale 82 della Valle del Liri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA