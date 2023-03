E' il borgo dove si vive più a lungo nel Lazio: ecco il segreto della longevità dei suoi abitanti

Martedì 21 Marzo 2023, 13:27

Non tutti sanno che esiste un borgo dove si vive più a lungo nel Lazio, il suo nome è Campodimele ed è un luogo molto caratteristico. Il piccolo comune laziale è abitato da poco più di 500 abitanti e sorge a poca distanza dalla Riviera di Ulisse, nei pressi del monte Faggeto nella catena dei Monti Aurunci. Ci sono diversi motivi per ritenerlo unico e interessante, scopriamoli insieme. E' un paese della provincia di Latina caratterizzato da tradizioni ciociare e, secondo alcuni studi e ricerche è anche il paese più longevo della regione Lazio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

