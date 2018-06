di Barbara Savodini

CAMPODIMELE - È per la terza volta Roberto Zannella il sindaco di Campodimele.



Con uno scarto di 106 voti e la percentuale del 60,31 per cento, il primo cittadino uscente ottiene la riconferma sperata e torna alla guida della località collinare.



Non è riuscito nell'impresa l'avversario Emanuele De Luca che si era fatto promotore di “un rilancio del territorio e di politiche per favorire il ritorno dei giovani nel paesello” ma si è fermato a 204 preferenze su un totale di 516 votanti (850 in totale gli aventi diritto).



Nessun voto per Alberto Sanapo, Firmino Paniccia e Stefano Testa, individuati, sin da subito, come candidati fittizi.



«Ce lo aspettavamo ma volevamo valutare il margine» è stato il commento del neo eletto sindaco Roberto Zannella che ha preannunciato un tour per le contrade per ringraziare gli elettori.



Intanto ieri notte una festa in piazza si è protratta fino alle tre con i cittadini e con la squadra degli eletti al completo: Alessandro Grossi, vice sindaco uscente, Tommaso Grossi, Alessandro Palazzo, Tommaso Pannozzo, Pasquale De Angelis, Ermanno Notarfonzo e Adolfo Di Fonzo.

