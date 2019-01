Camino acceso durante la notte, famiglia intossicata a Latina Scalo: 4 in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'intera famiglia intossicata, padre, madre e due figli adolescenti finiti in ospedale per avere inalato ossido di carbonio. E' avvenuto a Latina Scalo e ad accorgersi dell'accaduto, questa mattina, è stata la donna che ha chiamato il 118. Lei, il marito e i figli avevano difficoltà a respirare in particolare l'uomo e uno dei ragazzi erano in condizioni più difficili.Immediato l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato i quattro in ospedale. La mamma e un ragazzo di 13 anni sono stati visitati al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" e dimessi poco dopo, il papà e l'altro figlio sono stati trasferiti all'"Umberto I" di Roma, in camera iperbarica, ma le loro condizioni non sono particolarmente gravi.Secondo quanto riferito proprio dalla donna la notte scorsa è stato lasciato il camino acceso al piano terra della loro abitazione, mentre al piano superiore funzionavano regolarmente i termosifoni. Un difetto della canna di aspirazione avrebbe causato il "ritorno" di fumo in casa e quindi l'intossicazione.