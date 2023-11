Riscaldamenti, come risparmiare? Dalle caldaie a biomassa alle pompe di calore, tutte le soluzioni per spendere meno

Con l'arrivo del freddo, aumentano inevitabilmente i costi per le famiglie. Per questo motivo, sono sempre di più gli italiani che in vista della stagione invernale si stanno chiedendo come fare per risparmiare sulla bolletta del gas. Dalle caldaie a biomassa alle pompe di calore, vediamo ora quasi sono i sistemi di riscaldamento più efficienti dal punto di vista economico e ambientale.

Riscaldamenti, come risparmiare? Ecco i consigli per tenere la casa calda con bollette meno pesanti