Calcio: squadra vincente ma maleducata, il Cassio club Formia ritira l'under 17 dal campionato

La squadra vince ma è maleducata? La società la ritira dal campionato. E' la clamorosa decisione presa dal Cassio club Formia che «con decisione comunicata alla delegazione provinciale di Latina , comunica ufficialmente il proprio ritiro dal campionato Under 17» - si legge sulla pagina Facebook della società.Motivo? «Una scelta difficile ma necessaria, in quanto i valori morali e comportamentali dei ragazzi, durante questa prima fase di campionato, sono stati ben lontani da quelli che educatori, tecnici e dirigenti della Società vogliono insegnare ai propri tesserati. Il Ritiro è ancora più doloroso alla luce dei risultati fin qui ottenuti, che hanno visto la squadra vincere 9 partite e perderne 1 su 10 disputate, quindi in piena corsa per la vittoria finale.Prosegue senza alcun problema tutta l'attività di Base e il campionato Under 15, sulla scia dei brillanti risultati fin qui ottenuti, che la vedono solitaria al comando della classifica del proprio girone».