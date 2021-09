Calcio, serie C: Latina, contro il Foggia di Zeman il pari arriva su rigore

Domenica 19 Settembre 2021, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 16:29

Secondo pareggio consecutivo per il Latina calcio, nel girone C della serie C. Nella partita casalinga contro il Foggia di Zeman i nerazzurri recuperano la rete di svantaggio segnata da Ferrante al 29', con un rigore realizzato da Tessiore a 10' dalla fine dell'incontro. Foggia in dieci nei minuti finali e di recupero.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Spinozzi (14’ st Marcucci), Amadio, Di Livio (14’ st Rossi), Carletti (34’ st Sane), Rosseti (18’ st Mascia), De Santis, Tessiore, Esposito, Nicolao, Ercolano (1’ st Teraschi). A disposizione: Alonzi, Giorgini, Ricci, Barberini, Sane, Celli, Atiagli, Andrade. Allenatore: Bedetti.

Foggia Calcio 1920 (3-4-3): Alastra, Nicoletti, Gallo, Rocca (31’ st Ballarini), Ferrante (40’ st Garattoni), Curcio (31’ st Merkaj), Sciacca, Girasole, Petermann, Martino, Di Grazia (1’ st Merola). A disposizione: Volpe, Rizzo Pinna, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. Allenatore: Zeman

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna.

Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani e Mirco Melchiorre Carpi di Orvieto.

Quarto Ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 28’ pt Ferrante (F) 39’ st Tessiore (rig. L)

Ammoniti: 22’ pt Curcio (F), 11’ st Teraschi (L), 28’ st Girasole (F), 43’ Merola (F)

Espulsi: 38’ st Martino (F)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 8 Foggia Calcio 1920 1

Note: Spettatori 2500 circa