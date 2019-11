Bus a Latina, arrivano i nuovi biglietti da 1,20 euro, attenzione: farli a bordo costerà 2,30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumenti su tutti i biglietti, che entreranno in vigore il 1 gennaio 2020. La giunta del Comune di Latina ha approvato le nuove tariffe dei titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico locale, emerse dallo studio del Cersites dell'università La Sapienza. Gli aumenti sono in tutti i settori: il biglietto di corsa semplice passa da 0,80 a 1,20 euro; quello da 100 minuti aumenta da 1,20 euro a 1,40 euro; l'aumento maggiore è però quello per l'acquisto del biglietto a bordo, da 1,50 euro a 2,30 euro. Viene inoltre introdotta la vendita di carnet da 10 biglietti al costo di 10,80 euro. Invariati gli abbonamenti: restano infatti a 34 euro quello mensile (con tariffa agevolata a 17 euro per studenti, over 65 e categorie protette) e a 25 euro quello mensile per una sola linea. Viene introdotto l'abbonamento annuale, al costo di 286,70 euro, con tariffa agevolata a 143,35 euro.