Basket, Benacquista Latina nella storia: per la prima volta è nei play off di serie A2

La Benacquista Latina è nella storia. Per la prima volta, infatti, la squadra di basket di Latina conquista i play off in serie A2. Al termine di una stagione vissuta da protagonista, messa in discussione dopo le tre sconfitte di fila nelle ultime giornate, la vittoria 109 a 72 a Ferentino, contro la Leonis Roma, consegna alla formazione allenata da Franco Gramenzi il passaggio alla post season.Nella partita di questa sera che si doveva solo vincere per centrare lo storico traguardo, Tavernelli e compagni non hanno tradito. Da segnalare le prove di Carlson 19 punti, Baldassarre e Lawrence (18 ciascuno)