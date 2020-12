Auto contromano, inseguimento in pieno centro: fuga e caos a Cisterna

Caos in pieno centro a Cisterna, dove un'auto in fuga ha imboccato contromano via Cairoli e poi Corso della Repubblica. Il mezzo era inseguito dalla polizia locale e si è fermato all'altezza del negozio Tee65, sul marciapiede, rompendo fra l'altro un tubo del gas.

Il conducente è fuggito a piedi, non si comprende ancora il motivo dell'inseguimento.

