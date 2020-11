Cisterna, perde il controllo del furgone, finisce in bilico a ridosso della linea ferroviaria

Perde il controllo per la foratura di uno pneumatico e finisce fuori strada, andandosi a infilare tra un ponte e il muro di contenimento della linea ferroviaria Roma-Napoli. é successo nel primo pomeriggio, intorno alle 14 su via Giovanni XXIII nella zona di Le Castella a Cisterna di Latina. Protagonista un 50enne di Latina in servizio per una ditta di Borgo Sabotino che si occupa della manutenzione di macchinari di conservazione per attività di ristorazione. Il fiorino si è fermato in bilico agganciandosi ad un paletto della recinsione, l'incidente, del tutto autonomo sembrerebbe essere stato causato dalla foratura di una gomma.

