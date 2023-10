Attentato incendiario ad Aprilia, molotov contro il centro per l'impiego

Martedì 10 Ottobre 2023, 08:54







Attentato incendiario nella notte ad Aprilia. Ignoti sono entrati in azione in via Ugo La Malfa, presso il centro per l'impiego contro cui è stata lanciata una bottiglia molotov. Le fiamme hanno interessato l'ingresso della struttura che è stato parzialmente danneggiato. Sul muro esterno dell'edificio è stata rinvenuta anche una inquietante scritta che tira in ballo il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio che hanno effettuato i rilievi di rito. I militari hanno dato avvio alle indagini per risalire ai responsabili dell'attentato incendiario.