Inchiesta Arpalo, Paola Cavicchi ai domiciliari. Libero Roberto Noce

Dopo il trasferimento agli arresti domiciliari di Fabrizio Colletti, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Arpalo, stessa decisione è stata presa per la madre, Paola Cavicchi, ex presidente del Latina Calcio difesa da Leone Zeppieri, arrestata insieme al figlio e all'ex deputato Pasquale Maietta.Il secondo collegio penale del tribunale di Latina ha disposto invece la liberazione per Roberto Noce, difeso dagli avvocati Francesca Roccato e Giuseppe Feola, che si trovava agli arresti domiciliari sempre nell'ambito dell'inchiesta Arpalo. I giudici Valentini, Fosso e Villani hanno rilevato la «cessazione delle esigenze cautelari» a carico dell'indagato.Intanto si avvicina l'inizio del processo, con giudizio immediato, la cui prima udienza è fissata per il 6 novembre. Il giudice Laura Campoli ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri titolari dell'indagine (Luigia Spinelli, Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo) di procedere con il giudizio immediato cautelare per i tredici indagati colpiti dalla misura di custodia cautelare.