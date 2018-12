Processo Arpalo, il Tribunale concede i domiciliari a Maietta

Il Tribunale di Latina ha concesso a Pasquale Maietta gli arresti domiciliari. Il secondo collegio penale, presieduto da Francesco Valentini, ha sciolto la riserva questa mattina accogliendo la richiesta dei legali Leonardo Palombi e Filippo Dinacci dell’ex parlamentare Fdi ed ex presidente del Latina calcio, avanzata venerdì pomeriggio durante l’udienza del processo Arpalo.



Preso atto del parere favorevole della procura della Repubblica il Tribunale ha accolto la richiesta ed emesso la relativa ordinanza questa mattina. Maietta uscirà dunque in giornata dal carcere di Regina Coeli per andare ai domiciliari in un’abitazione di Roma dove vive anche la famiglia. L’ex parlamentare è stato arrestato ad aprile scorso nell’ambito dell’operazione Arpalo. Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA