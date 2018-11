Iniziato a Latina il processo Arpalo, curatela del Latina calcio parte civile

E' iniziato il processo per l'inchiesta Arpalo che vede imputati l'ex presidente del Latina Calcio, Pasquale Maietta, e tra gli altri Paola Cavicchi e il figlio Fabrizio Colletti (presente in aula insieme al solo Allegretti). In tutto 13 imputati accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio transnazionale di denaro e alla bancarotta per le vicende legate al fallimento del Latina Calcio. Ieri il presidente del collegio penale, Francesco Valentini, ha stralciato la posizione di uno degli imputati per omessa notifica al legale del decreto di citazione e incardinato il processo. Tre le parti civili ammesse al dibattimento dopo una lunga discussione. Ovviamente la curatela dell'Unione Sportiva Latina calcio, e quella di due società fallite. Alla fine udienza rinviata alle 14.30 del 14 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA