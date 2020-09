Auto senza assicurazione e merce priva di condizioni igienico sanitarie: scatta il sequestro

Merce trasportata senza tenere conto della temperatura e assicurazione scaduta da un anno e mezzo. Per questo è stato sanzionato il conducente, mentre sono stati sequestrati l'auto e distrutti gli alimenti per i quali non c'erano le minime condizioni igienico sanitarie.

A scoprirlo sulla Pontina è stato personale della Polizia stradale, nel corso di controlli finalizzati alla sicurezza alimentare disposti dal comando provinciale diretto dal vice questore . Gian Luca Porroni. Una pattuglia del distaccamento di Aprilia ha intercettato una Fiat Croma condotta da un giovane di 20 anni, che circolando senza la prescritta assicurazione trasportava coperti da un telo nero 100 kg di latticini, 10 kg. di dolci freschi e circa 30 kg. di pane non confezionato, sempre trasportato in contenitori non idonei. La merce caricata ad Aprilia era destinata a venditori dettaglianti di Roma.

I controlli serrati continueranno allo scopo di assicurare il giusto rispetto delle condizioni di trasporto.

