Cane cade in mare al porto di Terracina, salvato dalla Polizia stradale

Si era allontanato dal padrone ed era finito in acqua, lo ha salvato il pronto intervento degli agenti di una pattuglia della polizia stradale che erano in zona. E' accaduto questa mattina al porto di Terracina, dove il cane di grossa taglia annaspava tra i flutti provocati - fra l'altro - dal traghetto in partenza per Ponza.

L'intervento degli operatori di Polizia Stradale ha consentito di recuperare l'animale in piena sicurezza, per poi affidarlo alle cure del proprietario.

