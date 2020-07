Lascia la figlia di 8 anni alla stazione di servizio di Aprilia: la bimba tenta di attraversare la Pontina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di otto anni è scesa dall'automobile mentre la madre, alle 18.30 di ieri, in una stazione di servizio di Aprilia, sulla Pontina, stava facendo rifornimento. La donna, rientrata in auto, è ripartita, ma senza accorgersi che mancava la figlia. Il silenzio che c'era in auto le era apparso normale: pensava che si fosse addormentata e non aveva notato la sua assenza. Poi dopo qualche minuto il panico: il tempo di tornare indietro alla stazione di servizio, che la bambina era per fortuna già con la polizia. Alcuni automobilisti l'avevano vista camminare a bordo strada sulla Pontina ed avevano chiamato aiuto. La Stradale aveva rallentato il traffico ed aveva riportato la bimba al distributore. La sensazione era quella di aver evitato il peggio: la bambina, disorientata, avrebbe voluto attraversare la strada regionale, ma non ha avuto il tempo di farlo. In un quarto d'ora quell'incubo era già finito.