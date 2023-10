L'appello della prof derubata: «Aiutatemi a recuperare i libri e il materiale didattico, sono indispendabili per un alunno autistico»

«Sono amareggiata non tanto per le mie cose rubate, ma per il materiale didattico che serve all'alunno autistico che seguo a scuola. Per questo vorrei recuperare almeno quel materiale». Clarice Centra è una giovane insegnante di sostegno che lancia un appello dopo aver subito un furto davvero spiacevole.

«E' accaduto domenica pomeriggio - racconta l'insegnante - quando mi trovavo in via Sabaudia, a Latina. Avevo parcheggiato l'auto per salire un attimo a casa di amici, tutto è avvenuto nel giro di appena 5 minuti. Qualcuno ha rotto il vetro anteriore della macchina, poi ha infilato il braccio riuscendo ad aprirla. A quel ha rovistato all'interno portando via quasi tutto, una valigia rossa con dei vestiti all'interno, altri oggetti ma soprattutto una borsa shopper di cotone bianco. Conteneva materiale per me importantissimo, ma soprattutto per l'alunno di cui mi sto occupando».

Si tratta di un bambino autistico che frequenta la terza elementare e ha bisogno di adeguato supporto in classe. Esattamente questo è l'incarico della maestra Clarice, insegnante di sostegno, che ora si trova in difficoltà perché privata di materiale fondamentale per svolgere le lezioni.

«Si tratta - spiega l'insegnante di sostegno - di un astuccio di cotone con scritto "maestra Clarice" con dentro una penna Usb piena di file raccolti in anni di lavoro, sacrifici e impegno. Ma ci sono anche dei libri speciali per il bambino della mia classe. E' materiale senza un valore economico particolare, ma per me vale tantissimo visto che è necessario per svolgere al meglio il mio lavoro di insegnante. Per questo motivo vorrei diffondere un appello: se qualcuno ha visto in giro la borsa bianca di cotone con delle formule matematiche disegnate sopra e con dentro i quaderni, mi contatti al più presto scrivendo alla mail c.clar85@libero.it.

E' davvero importante per me recuperare il materiale».

La speranza di Clarice è che i ladri, dopo aver visto che nella borsa bianca c'era materiale non di valore, abbiano gettato lo shopper da qualche parte, magari vicino a un secchione oppure in qualche terreno isolato.

«Abbiamo girato parecchio in zona senza trovare nulla - spiega l'insegnante - ma forse qualcuno ci ha fatto caso e può aiutarmi. Io posso anche rimettermi al lavoro e raccogliere nuovamente il materiale, ma certo ci vorrà un po' di tempo perché si tratta di file raccolti in anni di lavoro e organizzati in un certo modo nella chiavetta Usb. Insomma vorrei evitare un rallentamento nella didattica, soprattutto per tutelare il mio alunno». Una denuncia di furto è stata presentata ai carabinieri di Latina.