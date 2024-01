Alunno canta l'amore «Inevitabile», diffuso in tutte le piattaforme

GUBBIO - I buoni sentimenti si esprimono in tantissimi modi e ne va orgoglioso Mattia Alunno che canta l’amore con quell’essere solare che non passa inosservato. Alunno, questo il nome d’arte usando semplicemente il cognome, è presente in tutte le piattaforme, da YouTube a Spotify passando per Amazon Music, con il suo nuovo singolo «Inevitabile», per l’etichetta Tank Of Music. Il ventunenne cantautore ha imparato a trasformare i propri ostacoli nel sorriso impegnandosi sempre al massimo per realizzare il sogno di cantare.

«C’è un momento magico in una relazione ed è quello in cui - racconta - una semplice storia diventa Amore con la maiuscola. Inevitabile è una dedica, un sentimento maturo verso una ragazza nel contesto giovanile. Una canzone romantica, classica e sensuale». Questa è la seconda produzione di Alunno, dopo l’Ep «Sensazioni», uscito nell'ottobre del 2023.

Attraverso le canzoni trasporta chi lo ascolta «in un flusso di sentimenti che esplora la profondità del vissuto, che ci permette di riscoprire sogni e ricordi dentro le melodie».

Sta raccogliendo consensi ed è stato applaudito protagonista al concerto di Capodanno al Teatro Vivaldi di Jesolo: «Avevo già fatto dei live, ma a Jesolo grazie all’invito del tenore Luca Minnelli davanti a tante persone è stato stupendo.

Ero molto emozionato, poi salito sul palco è passato tutto».

La musica è una passione di famiglia, ereditata con entusiasmo fin da piccolo e alimentata con incontri positivi come la scuola con la violinista Katia Ghigi. «Non immagino - confessa - un futuro senza musica. Faccio un passo alla volta. Mi piace cantare in inglese dopo aver ascoltato artisti come Bruno Mars, Justin Bieber e The Weeknd, ma prima devo posizionarmi nelle classifiche e cantare in italiano apprezzando Cremonini, così come Modà e Negramaro. Decideremo insieme a Jennifer Sanavio, la mia manager».