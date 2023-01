Bimbo scende dallo scuolabus e viene investito da un'auto, in eliambulanza al Bambino Gesù

Scende dallo scuolabus e un'auto lo falcia. Vittima dell'incidente avvenuto questo pomeriggio dopo le 15 a Pignataro Interamna, in Ciociaria, via Termini un bimbo di 10 anni che è stato ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Scende dall'autobus, investito da un'auto

Alla guida della Fiat Punto una 46enne che si è fermata per prestare soccorso. Il bimbo è stato trasportato in eliambulanza a Roma. I carabinieri della compagnia di Pontecorvo stanno provvedendo a tutti gli accertamenti del caso per risalire all'esatta dinamica. L'alunno, appena sceso dallo scuolabus, invece di aspettare che il bus ripartisse, avrebbe attraversato la strada passando davanti al veicolo. In quel momento passava l'auto che aveva la visuale coperta e lo ha colpito.