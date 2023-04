Ancora ladri in azione alla scuola primaria Caetani di Latina Scalo

Venerdì 21 Aprile 2023, 09:43







Ladri in azione questa notte alla scuola primaria Camillo Caetani di Latina Scalo che fa parte dell'istituto comprensivo Aldo Manuzio. Questa mattina è intervenuta la Polizia Scientifica su richiesta della stessa scuola. Sono stati i collaboratori scolastici a rendersi conto stamattina di quanto avvenuto nella notte e ad allertare le forze dell'ordine. I bambini hanno atteso in cortile che gli agenti raccogliessero le tracce per risalire agli autori. Non è la prima volta che la Caetani viene presa di mira, l'ultima volta pochi giorni prima delle vacanze di Pasqua, quando furono portati vi alcuni Pc portatili.