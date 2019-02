Accendiamoilrispetto torna a Latina: Top Volley e AbbVie all'Einaudi-Mattei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina Dopo l’escursione in Calabria con la tappa di Lamezia Terme, il progetto della Top Volley Latina “#Accendiamo il rispetto” torna a Latina. I campioni del volley, insieme ai tecnici della AbbVie, agli esperti della Polizia di Stato e ai professori, si sono incontrati questa mattina con circa 300 studenti dell’Istituto Einaudi-Mattei del capoluogo.Anche in questa occasione si è parlato di rispetto a tutto tondo e di cyberbullismo, una vera piaga che coinvolge soprattutto la popolazione scolastica, con conseguenze a volte molto gravi e in ogni caso davvero discriminatorie e pesanti per chi subisce l’opera dei bulli che il web diffonde e ingigantisce.“Quando si è vittima di atti di bullismo non bisogna avere timori ed è invece importante denunciare sempre quanto sta accadendo quando si è vittima di fatti di bullismo. E’ importante confrontarsi con la famiglia, con i professori e nei casi più gravi con la Polizia di Stato che è molto attenta e sensibile a queste dinamiche” hanno detto i campioni della Superlega Rocco Barone e Carmelo Gitto.La parola è poi passata ad Alba Faraoni, ispettore superiore della Polizia di Stato, dell’Ufficio misure di prevenzione, divisione anticrimine, che ha coinvolto i ragazzi con un discorso che ha toccato nel profondo le coscienze in cui ha fornito indicazioni importanti su alcune situazioni che hanno incuriosito, in particolare l’analisi della gogna mediatica che viene fatta sui social network, il cosidetto “flame” ma anche di quello che le forze dell’ordine possono fare come ad esempio l’ammonimento. “Sono molto felice di poter dialogare con gli studenti in questo progetto e porto i saluti del questore di Latina, dottor Carmine Belfiore - ha spiegato la poliziotta che poi ha fornito gli elementi giuridici per prevenire il cyberbullismo - La legge 71 del 2017 è uno strumento molto importante di contrasto alla problematica che stiamo analizzando: il rispetto delle regole deve essere alla base della vita di tutti noi. Come Polizia di Stato siamo una squadra, lavoriamo di squadra e siamo a disposizione dei ragazzi anche solo per ascoltarli”.Andrea Montecalvo, public affairs manager di AbbVie, l’industria farmaceutica di Campoverde di Aprilia, partner della Top Volley nel progetto #Accendiamoilrispetto, ha esposto alla platea le informazioni legate alla rete web, vista come importante risorsa quando viene usata in maniera positiva, ma che può diventare un pericolo e una vera e propria arma quando usata in modo improprio. Mai dimenticare il rispetto delle regole. Stefano Fiaschetti, dell’area informatica di AbbVie, ha fornito interessanti spunti tecnici agli studenti spiegando che la rete non dimentica, nel senso che un’immagine o una parola, una volta pubblicate sul web non si possono più cancellare completamente.L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Latina e della Questura di Latina, è stato moderato da Giuseppe Baratta, responsabile della comunicazione della Top Volley Latina, con la presenza del presidente Gianrio Falivene, di Danilo Cirelli, responsabile del settore giovanile, di Patrizia Cacciapuoti e Alberto Sordi e di Paola Libralato, fotografa ufficiale del Club. La professoressa Sonia De Sanctis, collaboratrice della dirigente scolastica Rosalba Rosaria Bianchi, ha portato i saluti della preside e invitato gli studenti a un comportamento sempre responsabile. La docente ha quindi presentato l’offerta formativa dell’Istituto Einaudi - Mattei di Latina che si è dotata anche dell’indirizzo ottico, molto richiesto perché l’istituto pontino è uno dei pochi a operare in tale ambito su questo territorio. Domenica prossima, in occasione della partita di campionato contro Ravenna, i giocatori della Top Volley Latina daranno l’ennesima scossa alla rete prima di scendere in campo per sensibilizzare il pubblico sulla problematica del cyberbullismo.