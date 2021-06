A Formia il festival del teatro per ragazzi "Il cancello delle favole"

Mercoledì 30 Giugno 2021, 22:01

Torna a Formia, dall’1 al 4 luglio, “Il Cancello delle favole”, il festival di teatro per ragazzi promosso dal Teatro Bertolt Brecht, una delle tappe del Festival Internazionale “Marameo” che quest’anno coinvolge, oltre Formia, anche l’Abruzzo, la Puglia e le Marche per poi partire alla volta della Bosnia. Per quattro giorni la terrazza del Circolo nautico Caposele e la pinetina Ginillat si coloreranno dei giochi, delle voci e dell’entusiasmo dei bambini.

APPROFONDIMENTI LATINA A Formia la conclusione del Festival dei teatri d'arte...

Quattro giorni per dare sfogo alle storie di draghi, cavalieri, gatti, personaggi strambi ed immaginari appartenenti al mondo del virtuale. Ogni mattina alle 10 appuntamento con le favole a colazione: giovedì 1° luglio l’autrice Rosa Cambara leggerà e racconterà “Un bambino con le scarpe rotte” (Gruppo Abele Edizioni); il 3 luglio l’omaggio a Eric Carle recentemente scomparso, con le letture delle sue storie più belle; il 4 luglio le storie sul mare. Spazio anche per tanti laboratori: l’1, il 3 e il 4 luglio la costruzione dei burattini con materiale di riciclo e il 2 luglio largo ai fumetti con due laboratori a cura di Gud (Tunué). Tutte le sere, alle 21 (il 2 luglio alle 19), alla pinetina Ginillat, di fronte alla Torre di Mola, spettacolo di teatro epr ragazzi: il 1° luglio “Brutto” della compagnia 20 Chiavi liberamente ispirato al Brutto Anatroccolo, il 2 luglio “Pinocchio” del Teatro Tieffeu di Perugia, il 3 luglio “La storia della bambola contesa” della Compagnia Tsa Fantacadabra e il 4 luglio “Cappuccetto G…rosso” della Compagnia Molino d’Arte di Altamura.