Le 10 fiabe più famose dove sono state ambientate? Viaggio tra 10 luoghi da "favola"

I sogni, come l’amore, sono doni preziosi da portare con sé per tutta la vita. I bambini sanno già che è importante crescere, ma non così tanto da dimenticarsi che il “lieto fine” non è solo nei racconti infantili e bisogna cercarlo ogni giorno, in ogni luogo. E per quegli adulti che hanno imparato questa splendida lezione e amano viaggiare, esistono dei luoghi dove la natura e la mano dell’uomo hanno lavorato in sinergia, a creare l’ambientazione perfetta per le favole d’autore. Tra borghi idilliaci e cittadine fuori dal tempo, sono così nate storie indimenticabili cristallizzate nei secoli, tra spruzzi di colore e vegetazione incontaminata.