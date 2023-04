Udogie, incidente nella notte a Udine: in Mercedes travolge i tavolini di un bar

Incidente nel cuore della notte per il calciatore Destiny Udogie. Il laterale sinistro, punto di forza dell'Udinese e della nazionale italiana Under 21, la notte scorsa, tra il 12 e il 13 aprile, ha perso il controllo della propria auto distruggendo i tavolini esterni del White Bar, un locale in via Tiberio Deciani, nel centro di Udine, provocando danni per migliaia di euro.

Il giocatore dei friulani - di proprietà del Tottenham, con cui giocherà dal primo luglio - è rimasto illeso: l'incidente si sarebbe verificato attorno alle 3. Il calciatore è stato sottoposto ad alcoltest il cui esito non è stato reso noto dai carabinieri. Udogie era alla guida di un Suv della Mercedes.

Non è la prima volta che i tesserati dell'Udinese restano coinvolti in incidenti stradali di una certa gravità: l'11 ottobre scorso il centrocampista brasiliano Walace, sempre in piena notte, perse il controllo della sua auto di grossa cilindrata che andò letteralmente distrutta. Anche in quel caso non ci furono conseguenze per alcuno.