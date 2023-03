Kiyine, incidente choc: l'auto decolla e sfonda il muro di una palestra. L'ex calciatore miracolato

Terrificante incidente d'auto e tragedia sfiorata per Sofian Kiyine, ex centrocampista di Chievo, Lazio, Salernitana e Venezia. Il calciatore belga ora in forza all'OH Leuven, nei pressi di Liegi, ha perso il controllo della sua auto dopo aver preso il bordo di una rotonda ad alta velocità, venendo sbalzato a cinque metri d'altezza. Il mezzo ha sfondato la vetrata di un palazzetto dello sport, dove miracolosamente non erano più presenti dei bambini che avevano finito da poco l'allenamento. Kiyine ha riportato fratture multiple ma non è in pericolo di vita. Il Leuven, club belga dove milita Kiyine, ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore: «Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l'incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione».