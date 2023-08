Uccide a coltellate il padre e un amico di famiglia, poi fugge nei boschi: caccia a un 21enne nel Cuneese

Nei boschi attorno a un borgo collinare in provincia di Cuneo decine di carabinieri danno la caccia, da oggi pomeriggio, a un giovane di 21 anni, che avrebbe ucciso a coltellate il padre e un altro uomo (padrone di casa e amico di famiglia prima ferito gravemente, poi deceduto in ospedale). La vicenda a Montaldo Mondovì, un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia, una delle valli del territorio di Mondovì, tra Piemonte e Liguria.

Uccide il padre a coltellate

Un borgo arroccato su una collina immerso nel verde dei boschi.

Scattato l'allarme, è partita la caccia all'uomo, che vede impegnate decine di carabinieri nei boschi attorno a Montaldo Mondovì mentre un elicottero dell'Arma sorvola incessantemente la zona. Si cerca un ragazzo alto circa 1 metro e 75 centimetri, che indossa maglietta e pantaloncini. È considerato ancora molto pericoloso e i carabinieri invitano alla massima attenzione tutte le persone che sono a Montaldo Le ricerche dei militari, nonostante lo spiegamento di forze, non sono facili poiché il territorio boscoso attorno a Montaldo Mondovì è molto esteso e con zone intricate e difficili da esplorare.