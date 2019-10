Treni alta velocità: guasto sulla linea Roma-Napoli, ritardi fino a 2 ore

Ancori forti rallentamenti della circolazione dei treni sulla linea alta velocità Roma-Napoli, con ritardi che si attestano intorno ai 120 minuti, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Pm San Giovanni.



È quanto fa sapere Rete ferroviaria italiana. I treni, attualmente, vengono inviati su percorsi alternativi. Prosegue intanto l'intervento dei tecnici di Rfi per riparare il guasto e ripristinare la normale circolazione ferroviaria.



Problemi anche sulla linea Roma - Velletr : dalle 7.30 il traffico è sospeso per un controllo tecnico a un treno a Sant'Eurosia. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Ultimo aggiornamento: 11:22