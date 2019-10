Termini, fumo dalla cabina elettrica: traffico ferroviario sospeso per due ore

Traffico dei treni sospeso nella notte per oltre due ore alla Stazione Termini di Roma. Da una cabina elettrica nei pressi del binario 1 si è sprigionato del fumo intorno alle 23,30. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Roma. Ma in attesa delle dovute verifiche e gli interventi di ripristino, il traffico ferroviario è stato sospeso completamente per almeno due ore e mezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA