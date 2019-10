Caos sulla Roma-Viterbo: linee soppresse, guasti e ritardi

Mattinata di caos sulla ferrovia Atac Roma Viterbo con la stazione di piazzale Flaminio in tilt per circa 2 ore. A determinare i disagi la soppressione di 4 treni, due da Flaminio delle 6.15 e delle 9, e due da Montebello, delle 6.30 e delle 8.30. A questo si è aggiunto il guasto di un treno alla stazione Giustiniana. I treni erano così stipati all’inverosimile, tanto che al capolinea di piazzale Flaminio per circa 2 ore è stato il caos. I passeggeri non riuscivano a scendere dai convogli in arrivo né a salire su quelli in partenza. Centinaia e centinaia di persone hanno affollato così la banchina e a un certo punto la folla non ha potuto far altro che occupare i binari complicando ulteriormente la situazione. Solo dopo circa due ore, spiegano gli operatori di stazione, la situazione è tornata alla norma. La circolazione è comunque tuttora rallentata sull’intera linea e i treni transitano con consistenti ritardi.

