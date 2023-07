Torino, autobotte dei pompieri finisce fuori strada e sfonda un cancello: morto un vigile del fuoco, feriti due colleghi

Un vigile del fuoco del distaccamento di Ivrea (Torino) è morto dopo essere rimasto gravemente ferito questa sera in un incidente stradale di Castellamonte, sulla provinciale 222. Massimo Viglierco aveva 55 anni. Era alla guida di un camion dei pompieri che stava viaggiando per un intervenire per un incendio in un alloggio quando è finito fuori strada tra Castellamonte e Baldissero Canavese. Feriti due colleghi, trasportati all'ospedale di Ivrea. Si è trattato, secondo gli accertamenti dei carabinieri di Castellamonte, di un incidente autonomo.

