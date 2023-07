Anagni. Un’auto si ribalta in un incidente stradale. Ferita la 72 enne alla guida

Una signora di 72 anni è rimasta ferita questa mattina, mercoledì 19 luglio, ad Anagni in seguito ad un incidente stradale che si è verificato ad un incrocio di una delle strade del centro della città dei papi. Secondo la prima ricostruzione dei fatti tutto è successo poco dopo le 8.15. La donna, mentre guidava la sua automobile, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada e si è ribaltato. Ancora poco chiari i motivi che hanno indotto la donna a perdere il controllo della vettura; forse la velocità, unita alla scarsa visibilità sul tratto stradale causata dalla luce del sole a quell’ora del mattino. Sul posto, richiamati dalle segnalazioni degli altri automobilisti, oltre ai carabinieri sono arrivati anche i vigili del fuoco della compagnia di Fiuggi. I vigili hanno provveduto rapidamente a rimuovere l’auto ribaltata ed alla messa in sicurezza del tratto stradale per evitare ulteriori disagi alla circolazione stradale. Subito dopo hanno affidato la donna alle cure del 118. Gli uomini del pronto soccorso, dopo aver porto alla sfortunata signora le prime cure del caso, hanno trasportato la donna in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.