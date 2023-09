Terremoto Napoli, il vulcanologo: «Evacuare gli edifici, rischio imminente». La pec (senza risposta) del 18 settembre

Il vulcanologo Giuseppe De Natale, ex direttore dell'Osservatorio vesuviano, ha inviato una Pec al prefetto di Napoli nella quale si chiede di evacuare gli edifici dell'area Agnano-Solfatara, dove il fenomeno del bradisismo flegreo è più intenso, per consentire di verificare la vulnerabilità degli edifici alle scosse. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui la Pec è stata inviata al prefetto il 18 settembre, «di fronte - si legge nella missiva - a un rischio imminente e a una evidente, fortissima preoccupazione dei cittadini».

La Prefettura di Napoli, scrive sempre il Corriere, ha girato la segnalazione «alle autorità competenti in materia», vale a dire alla Protezione Civile nazionale, all'Ingv e alla Regione Campania.

De Natale, scrive il quotidiano, »chiarisce di non voler scavalcare le competenze del proprio istituto Ingv, tuttavia spiega al prefetto di aver deciso di inviare la missiva 'non avendo avuto riscontro per cinque annì ed 'essendo ormai la situazione dal punto di vista sismico estremamente criticà«, poiché con terremoti più forti, afferma il ricercatore, »si rischia seriamente il cedimento o il collasso degli edifici più vulnerabili localizzati in vicinanza degli epicentri; esattamente lo scenario che avevo anticipato nella Pec del 2018«.